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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 23:27 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 23:27

▶️ Carlos Vinicius: Tete'yle gol sevincini konuşmuştuk

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Carlos Vinicius ve Tete, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Sambacı golcü, "Gelmeden önce Tete'nin burada olduğunu düşünerek geldim. Gol sevinci daha önceden düşündüğümüz bir şeydi. Golü attım ve bunu yapabildik." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Carlos Vinicius ve Tete, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

VINICIUS: GOL SEVİNCİNİ DÜŞÜNDÜK!

Çok mutluyum. İlk maçımız, ilk gol. Kendi taraftarımızla birlikte olduk. Takım arkadaşımla bir sevinç yaptık, çok mutluyum. Gelmeden önce Tete'nin burada olduğunu düşünerek geldim. Gol sevinci daha önceden düşündüğümüz bir şeydi. Golü attım ve bunu yapabildik.

Hızlı gelişen bir transfer süreci oldu. Şehri bile görmeye fırsatım olmadı. Takım arkadaşlarım sıcak bir şekilde karşıladı. Sezonun geri kalanını iyi bir şekilde geçireceğimize inanıyorum

TETE: YARDIMCI OLABİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Bunu kendi ülkemden biriyle yaptığım için mutluyum. Brezilyalı bir daha oyuncumuzun olmasına mutlu oldum. İletişimimiz iyi. Birbirimize asistler yapacağız, bunun için de heyecanlıyız.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Galatasaray 4-2 Teksüt Bandırmaspor MAÇ ÖZETİ ⚽️ (Ziraat Türkiye Kupası) 🏆
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▶️ Galatasaray 4-2 Teksüt Bandırmaspor ⚽️ Gol: Carlos Vinicius 📺 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 🏆
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