Dev derbide 11’ler belli oldu| Galatasaray – Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Şampiyonluk yarışı için oldukça önemli mücadelede Beşiktaş'ta Aboubakar, N'koudou ve Mensah forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise sakatlıkları bulunan isimler geri döndü. Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbide iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Galatasaray - Beşiktaş derbisini takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte GS - BJK derbisine dair merak edilen tüm detaylar...

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Radamel Falcao

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ CANLI ANLATIMI VE TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ