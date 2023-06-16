Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray futbol takımının yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti.