Cristiano Ronaldo'dan gazetecilere tepki! Fernandes görüntülerini açıkladı

Portekiz Milli Takımı'nın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, Perşembe günü H Grubu'nda Gana ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bruno Fernandes ile aralarında sorun olduğu iddialarına açıklık getiren Ronaldo, gazetecilere tepki gösterdi.

İşte Ronaldo'nun gazetecileri şaşırttığı basın toplantısının detayları…

Portekiz Milli Takımı'nın çalışmalarını sürdürdüğü Al Shahaniya Tesisleri'nde basın toplantısının yapılacağı odaya beklenmedik bir anda giren Ronaldo, gazetecileri şaşırttı.

"HAKKIMDA SORU SORMAYIN"

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nı takip eden gazetecilerden kendisiyle ilgili takım arkadaşlarına soru sormayı bırakmalarını istedi.

Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile sosyal medyaya sızan görüntüleri hakkında konuşan Ronaldo, "Uçağı gecikti, ona 'tekneyle mi geldin' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın." dedi.

"KURŞUN GEÇİRMEZİM, DEMİR GİBİYİM"

Gazetecilere "kurşun geçirmez" ve "demir gibi sağlam" olduğunu söyleyen Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajla ilgili olarak, "Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor." ifadelerini kullandı.

BRUNO FERNANDES NE DEDİ?

Bruno Fernandes ise takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile bir sorunu olmadığını söyledi. Videonun sesli halini izlenmesi önerisinde bulunan Fernandes, "Çünkü Cristiano, benimle şakalaşıyor. Yani her şey normal. Cristiano ile sorunumuz yok." diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bruno Fernandes'in Manchester United'dan takım arkadaşı ve vatandaşı olan dünya starı Ronaldo ile milli takım kampında ilk anda tokalaşmayarak Portekizli yıldızın elini havada bırakması dikkat çekmiş ve Portekizlilerin kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan arasında yer almıştı.