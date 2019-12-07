Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon depremden kurtulan çocukları ziyaret etti 07.12.2019 13:51

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, nam salan hayırseverliğine devam ediyor. Daha önce pek çok defa yaptığı bağışlarla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, bu kez Arnavutluk'ta yaşanan 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğa sürpriz yaptı. Daha önce Filistin için bağışta bulunan Ronaldo'nun en büyük rakibi Lionel Messi ise o dönem İsrail'de maça çıkarak tepki toplamıştı.