Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon depremden kurtulan çocukları ziyaret etti

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, nam salan hayırseverliğine devam ediyor. Daha önce pek çok defa yaptığı bağışlarla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, bu kez Arnavutluk'ta yaşanan 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğa sürpriz yaptı. Daha önce Filistin için bağışta bulunan Ronaldo'nun en büyük rakibi Lionel Messi ise o dönem İsrail'de maça çıkarak tepki toplamıştı.
Arnavutluk'un Durres şehrinde, 26 Kasım'daki 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon sürpriz yaptı. İki ünlü futbolcu, depremde balkondan atlayarak hayatlarını kurtulan Arnavut çocuklara imzalı forma hediye etti. Ünlü futbolcular çocuklara forma hediye ederken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bu sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.
Öte yandan Rama, deprem sonrası hastanede ziyaret ettiği çocuklara, Ronaldo ve Buffon'la görüştüreceğine dair söz vermişti.
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