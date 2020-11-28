Haberler Video Spor Videoları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçındaki penaltı ile ilgili Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: "Hakem gördü ama..."

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçındaki penaltı ile ilgili Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: "Hakem gördü ama..."

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçındaki penaltı ile ilgili Erman Toroğlu'ndan flaş yorum:
28.11.2020 23:14
Ana Sayfa 06:17
İskeçe müftüsünün evine çirkin...
Ana Sayfa 03:20
Fransa'da sokaklar yine...
Ana Sayfa 00:48
GOL | Borussia Dortmund 1-2...
Ana Sayfa 00:47
GOL | Borussia Dortmund 0-2...
Ana Sayfa 04:14
Şişli'de mucize kurtuluş!...
Ana Sayfa 02:27
'Yılların arkadaşı celladı...
Ana Sayfa 01:45
Borussia Dortmund - Köln |...
Ana Sayfa 00:46
Güzel oyuncu estetik yaptırdı...
Ana Sayfa 02:09
Sinem ve Kenan'ın kızları kime...
Ana Sayfa 02:48
Bakan Elvan ve Gül TOBB...
Ana Sayfa 01:26
Koronavirüs aşısının yan...
Ana Sayfa 00:49
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni...

Tecrübeli spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.


A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltı pozisyonuyla ilgili "Hakem pozisyonu gördü, penaltıyı vermedi. VAR'dan çağrılınca kafası karıştı." dedi.
Spor Videoları