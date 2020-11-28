Çaykur Rizespor - Galatasaray maçındaki penaltı ile ilgili Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: "Hakem gördü ama..."

Tecrübeli spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltı pozisyonuyla ilgili "Hakem pozisyonu gördü, penaltıyı vermedi. VAR'dan çağrılınca kafası karıştı." dedi.