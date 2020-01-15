CANLI YAYIN: Alanyaspor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | A Spor CANLI İZLE (15.01.2020 Türkiye Kupası) |Video

Alanyaspor Kasımpaşa maçı canlı yayın izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. A Spor canlı yayın ile ekranlara gelecek Alanyaspor Kasımpaşa maçı izle! Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. İşte, Alanyaspor Kasımpaşa maçı canlı izleme ekranı…
ASpor CANLI YAYIN
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