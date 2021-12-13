Haberler Spor Videoları CANLI | Sivasspor - Galatasaray

CANLI | Sivasspor - Galatasaray

CANLI | Sivasspor - Galatasaray
13.12.2021 18:09

OTOMATİK OYNAT

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Süper Lig'in 16. haftası bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Günün ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oluyor. Sivasspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.

Ligde beklenilenin uzağında kalan ancak UEFA Avrupa Ligi'de grubundan namağlup lider çıkan sarı kırmızılılar, bu maçı kazanarak yeni bir seri peşinde.

Sivasspor ise kendi sahasında puan veya puanlar almak istiyor.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ziya, Goutas, Camara, Caner, Cofie, Kerem, Fajr, Gradel, Yatabare, Henrique

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne


SİVASSPOR EN ÇOK ASLAN'A YENİLİYOR!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, lig tarihinde en çok Galatasaray'a mağlup oldu. Rakibi ile yaptığı 30 maçta, 19 mağlubiyet alan Yiğidolar, bu istatistikle kötü bir grafik çizdi.5 kez Sivasspor rakibini yenerken, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Yiğidolar'ın aynı zamanda en fazla gol yediği iki takımdan biri 66 golle Galatasaray olurken, diğeri de aynı gol sayısıyla Fenerbahçe oldu.

GALATASARAY 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı yendi. Sarı kırmızılı takım, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.

MARCAO VE CICALDAU KAFİLEDE YER ALDI
Galatasaray'da corona virüsü testi negatife dönen Cicaldau ve tedavisine devam edilen Marcao, Sivas kafilesinde yer aldı.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

SİVAS'TA COŞKULU KARŞILAMA
Galatasaray kafilesi Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a giderken, sarı-kırmızılı taraftarlar takımı havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

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