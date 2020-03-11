Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım izle | Video 11.03.2020 19:19

Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u sahasında konuk ediyor. Ligde oynadığı son 9 maçı kazanamayan Yeni Malatyaspor bu dönemde yalnızca 2 puan kazanabildi. Alt sıralara gerileyen Y. Malatyaspor, ligde topladığı 25 puanla 13. sırasında bulunuyor. Trabzonspor ise ligde oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik elde ederek muhteşem bir form tutturdu. Bordo mavili ekip, ligde topladığı 49 puan ve bir maç eksiğiyle ikinci sırada bulunuyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR'DA SON DURUM

Ligde oynadığı son 9 maçı kazanamayan Yeni Malatyaspor bu dönemde yalnızca 2 puan kazanabildi. Alt sıralara gerileyen Y. Malatyaspor, ligde topladığı 25 puanla 13. sırasında bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Trabzonspor ise ligde oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik elde ederek muhteşem bir form tutturdu. Bordo mavili ekip, ligde topladığı 49 puan ve bir maç eksiğiyle ikinci sırada bulunuyor.