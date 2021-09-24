Altay - Beşiktaş maçı canlı izle! Süper ligde heyeecan tüm hızıyla sürüyor. Liderlik hesapları yapan Altay sahasında puan cetvelinde 1. sırada yer alan Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sakat oyuncularıyla başı dertte olan siyah beyazlılar maça 9'u sakat ve 1 de cezalı olmak üzere 10 eksikle çıktı. Maçı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler Altay-Beşiktaş maçı bilgilerini merak ediyor. Peki, Altay BJK maçı hangi kanalda? Altay - Beşiktaş maçı Bein Sports'ta mı? Saat 20:00'da başlayan müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. İşte maçla ilgili detaylar ve Altay - Beşiktaş maçının canlı anlatım izleme linki...

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

beINSPORTS'tan canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL 11'LER

ALTAY: Lis, Cebrail, Björnkander, Murat, Naderi, Poko, Ceyhun, Erhan, Kappel, Thaciano, Bamba



BEŞİKTAŞ: Mert Günok, N'Sakala, Serdar Saatçı, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kenan

BEŞİKTAŞ MORAL ARIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşması öncesi zorlu bir mücadeleye çıkan siyah-beyazlı ekip, Altay karşısında moral arıyor.

Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile yaptığı maçta 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibinin gollerine engel olamayınca sahadan 3-3 berabere ayrıldı.

TAKIMLARIN PUANLARI

Beşiktaş, Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplarken, son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Altay 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 12 puan elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Süper Lig'deki 3. deplasman maçına çıkacak. Sezonun ilk dış saha mücadelesinde Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ise 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Beşiktaş, sakat ve cezalı oyuncularından dolayı 8 eksikle Altay deplasmanına gidecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş ve Rachid Ghezzal'in yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Adana Demirspor maçı bittikten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay karşısında takımını yalnız bırakacak.