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CANLI | Formula 1 İstanbul Grand Prix'si başladı! İstanbul Park'tan canlı anlatım

CANLI | Formula 1 İstanbul Grand Prix'si başladı! İstanbul Park'tan canlı anlatım
10.10.2021 15:38
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Milyonlarca insanın merakla beklediği yarış geldi çattı. 200 ülkeden canlı yayınlanacak Formula 1 İstanbul Grand Prix saat 15.00'te başladı. Yarış öncesi tüm takımlar hazırlıklarını yaparken pist görevlileri de bütün önlemleri aldı.Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştiriliyor. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi. Yarıştaki detayları takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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