Canlı anlatım izle: Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın! Galatasaray, Malatya maçı kaç kaç? 16.02.2020 17:47

Canlı anlatım izle: Galatasaray Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Bir maç eksiğiyle geride kalan 20 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, Galatasaray karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de olacak.

Süper Lig'de Galatasaray bu akşam sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Galatasaray'ın hedefi mutlak 3 puan... Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmada sarı kart cezası bulunan Mariano forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe derbisi öncesi de takımın golcüsü Adem Büyük sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY - MALATYASPOR

STAT: Türk Telekom Stadyumu

SAAT: 19:00

HAKEM: Alper Ulusoy

YAYIN: beIN Sports 1

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Adem Büyük.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Sakıb, Walter, Chaaleli, Acquah, Umut Bulut, Bifouma, Kjartansson.

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

GALATASARAY SERİ PEŞİNDE

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

GALATASARAY'A MAİCON PİYANGOSU!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Al Nassr'a kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon için Araplar, sarı-kırmızılı kulüple temas kurarak bonservisi için görüşme talep etti.

Geçen sezon devre arasında 1.7 milyon euro'ya Al Nassr'a kiralanan Maicon için Araplardan teklif geldi.

Al Nassr adına Galatasaray'la temas kuran menajer, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Maicon'un bonservisi için görüşmek istediklerini söyledi. Terim'in, Maicon'un geri dönmesini istemediği için fiyatta esneklik sağlanabileceği bildirildi.