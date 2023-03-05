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Bursaspor-Amedspor maçında futbolcular kavga etti! Tribünler sahaya yabancı madde yağdırdı

Bursaspor-Amedspor maçında futbolcular kavga etti! Tribünler sahaya yabancı madde yağdırdı
05.03.2023 18:49

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu. Olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir paylaşım yaptı. Bakan Soylu, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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