Burak Yılmaz: Güzel bir geceydi bizim için

Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Türkiye'nin gollerini Burak Yılmaz (3) ve Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Karşılaşmada hat-trick yapan Burak Yılmaz maç sonrası galibiyeti değerlendirdi.

BURAK GALİBİYET SONRASI KONUŞTU

Karşılaşmada hat-trick yapan Burak Yılmaz maç sonrası galibiyeti değerlendirdi.



Burak'ın açıklamaları şu şekilde:

Önce hocama, sonra takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu güzel takıma her şey yakışıyor. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden biziz ama Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Milli maç bizi birbirimize bağlıyor. Bunun bilincindeydik. Hollanda 1 numaralı rakibimizdi, kazanarak başladık. Gururluyuz. 1-2 saat sonra bu maçı unutup Norveç maçına konsantre olacağız.

Muhabirin, "Hollanda'ya 5 gol atarak 4 gol atan Ronaldo'yu geçtin" sözlerine Burak Yılmaz, "Ağabey, siz de beni övmek için sürekli bir istatistik çıkarıyorsunuz" şeklinde esprili bir yanıt verdi.