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Böyle talihsizlik görülmedi; 1 maçta 3 kaleci birden sakatlandı

Böyle talihsizlik görülmedi; 1 maçta 3 kaleci birden sakatlandı
08.03.2022 12:17

OTOMATİK OYNAT

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Talihsiz olay ile ilgili açıklamalarda bulunan Dodurgalarspor Teknik Sorumlusu İsmail Aksoy, şanssız bir gün geçirdiklerini belirterek, “Kaleciler açısından bir şanssızlık yaşadık. As kalecimiz elini kırdı. Bizi haftalarca taşıyan Musa'yı kaleye geçirmek istedik ve o da ısınırken ayağını burktu. Buna rağmen tekrar ilk 11 yazdık. Ama maalesef ilerleyen dakikalarda olmadı. Sakatlığı devam etti. Ondan sonra ilk defa 17 yaşında bir çocuğumuzu kaleye geçirdik. Amacımız onu Denizli futboluna kazandırmaktı. O da bir hava topunda talihsiz bir şekilde düştü. Kaleye savunma oyuncumuz Huzeyfe Kahraman’ı geçirmek zorunda kaldık” ifadelerinde bulundu.

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