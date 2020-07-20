Süper Lig'in 33.haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla yenen Beşiktaş, Twitter hesabı üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Paylaşımda, ''Geçmiş olsun Fenerbahçe. Siz de arkadaşlarınıza 'Geçmiş Olsun' demek için...'' ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! ' Geçmiş olsun' belgeseli...
20.07.2020 00:15
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! ' Geçmiş olsun' belgeseli...
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