Adana Demirspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Beşiktaş'ta, devre arasında deplasman tribünündeki taraftarlarca takım tribüne çağrıldı. Mert Günok’un takım arkadaşlarına sahadaki mücadele eksikliği ve taraftar çağrısına kayıtsız kalmaları nedeniyle tepki gösterdiği öğrenildi. Tecrübeli kaleci takımı toplamaya çalıştı ancak yabancı futbolculardan sadece Svensson bu isteğe karşılık verdi. Bu durum karşısında sinirli bir şekilde soyunma odasına giden 35 yaşındaki file bekçisi özellikle Masuaku'ya ve El Musrati'ye sahada yeterince mücadele etmedikleri, vurdumduymaz tavırları ve taraftarın çağrısına karşılık vermedikleri için tepki gösterdi.