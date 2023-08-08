Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain İstanbul'da!

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosunu güçlendirmek için yıldız bir isimle takviyede bulunmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

AYRILIKLAR YAŞANDI

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği oyuncularla sezon başında yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte tek bonservis gelirini Romain Saiss'ten elde etti. Katar ekibi Al Sadd, Faslı stoper için 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren Welinton, Georges Kevin N'Koudou, Muhayer Oktay ve Atiba Hutchinson ile yollar ayrıldı. Kiralık sözleşmeleri sona eren Dele Alli, Tayfur Bingöl ve Alexandru Maxim takımlarına geri döndü. Nathan Redmond, Burnley'e transfer oldu.

BAŞKAN İNGİLTERE'YE GİTMİŞTİ

Onana, Amartey, Rebic gibi isimleri kadrosuna katan Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi bomba bir transfer için Londra'ya gitmişti. Liverpool'a veda eden ve bonservisi elinde olan İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain, uzun süredir Beşiktaş'ın orta saha adayları arasında yer alıyordu.

İSTANBUL'A GELDİ

Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaşmaya varan Beşiktaş transFeri kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlanıyor.