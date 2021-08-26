Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş grup aşamasından kuralara katılacak. Beşiktaş 4. torbadan kuraya girecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş grup aşamasından kuralara katılacak. Beşiktaş 4. torbadan kuraya girecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ VE TORBALAR
1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting
2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund
3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit
4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg