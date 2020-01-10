Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'tan Altınordu maçında inanılmaz hata! Öyle bir gol yedi ki... 10.01.2020 17:33

Beşiktaş'ın tartışılan kalecisi Loris Karius, hazırlık maçında bu kadar da olmaz dedirten hatalı bir gol yedi. Karius yediği gol yüzünden sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlık maçında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelenin 11. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Siyah-beyazlıların Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, yine skandal bir hataya imza attı. Sol kanattan gelişen Altınordu atağında ceza sahasına doğru gelen topu elinden kaçıran 26 yaşındaki file bekçisi, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına neden oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kalecinin bonservisinin alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor.