Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.