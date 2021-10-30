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Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçındaki 11'i belli oldu!

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçındaki 11'i belli oldu!
30.10.2021 15:17
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı yenen Beşiktaş, 11. haftada Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Kamil, Fatih, Samuel, Burak, Ruben, Mehdi, Ayoub,Traore, Saba, Diouf






BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

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