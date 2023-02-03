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Beşiktaş’a Sivas’ta meşaleli karşılama

Beşiktaş’a Sivas’ta meşaleli karşılama
03.02.2023 20:10

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Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini burada siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Meşalelerle karşılanan Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı. Beşiktaş’ta yeni transfer Amir Hadziahmetovic de kafilede yer aldı. Siyah-beyazlılarda 4 aydır formasından uzak kalan ve son dönemde takımla birlikte çalışmalara katılan Rachid Ghezzal da kadroda yer aldı.

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