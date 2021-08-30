Beşiktaş, yeni transferi Umut Meraş’ı açıkladı

Beşiktaş, transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a getirdiği milli sol bek Umut Meraş'ın transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.
Beşiktaş , İstanbul'a getirdiği Le Havre forması giyen Umut Meraş için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Siyah beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır.