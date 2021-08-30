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Beşiktaş, yeni transferi Umut Meraş’ı açıkladı

Beşiktaş, yeni transferi Umut Meraş’ı açıkladı
30.08.2021 14:20
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Beşiktaş, transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a getirdiği milli sol bek Umut Meraş'ın transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.


Beşiktaş , İstanbul'a getirdiği Le Havre forması giyen Umut Meraş için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Siyah beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır.

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