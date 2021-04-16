RAMAZAN İMSAKİYE
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Kazanacak bir oyun oynamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Kazanacak bir oyun oynamadık
16.04.2021 22:59
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Süper Lig’in 35. haftasında Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan kaybeden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.


Sergen Yalçın'ın sözleri şöyle;

"Kendi sahamızda kesin olarak kazanmak istiyorduk. Bu oyun kağıt üzerinde değil sahada oynanan bir oyun. 2-0'dan sonra takımın verdiği tepki beklenenin çok altında. Bazı futbolcuların performansları çok altında. Rakibin pozisyon bulmasına, gol atmasına, penaltı almasına müsaade ettik. Kazanacak bir oyun oynamadık. İki golü de kendi kalelerine attılar. Her şeye var rakip takımdan 2 futbolcunun kırmızı kart görmesi lazımdı. Yine Kasımpaşa maçında olduğu gibi hakemin atması gereken oyuncunu kendi takımı çıkardı. Tabi ki bunlar bahane değil.

Aboubakar belki yarın antrenmanlara başlar. Eğer çalışmalara başlarsa Salı günü için konuşuruz. Oğuzhan'ın durumunu şu anda bilmiyorum."

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