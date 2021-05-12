RAMAZAN İMSAKİYE
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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın: Cumartesi günü hep beraber ne olacağını göreceğiz

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın: Cumartesi günü hep beraber ne olacağını göreceğiz
12.05.2021 01:33
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Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük'e yenildikleri 2-1'lik maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.


İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

''Çok üzgünüz. Çok beklediğimiz bir oyun ortaya çıkmadı. Gönül isterdi ki; kazanalım son maça rahat bir şekilde girelim. Futbol maalesef böyle bir oyun. Futbol her şeye açık. Çok konsantre olmak lazım. Mücadele etmek lazım. Normal oyunumuzun çok uzağında bir oyun ortaya koyduk. Bize yakışan bir görüntü olmadı. Üzgünüz. Cumartesiye hazırlanacağız. Enteresan bir maç günü oldu. Üç tane rakip. Sadece Galatasaray kazandı. Futbol bu ve böyle şeyler insanın başına geliyor"

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