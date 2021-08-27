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Beşiktaş Schalke'den Can Bozdağ'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş Schalke'den Can Bozdağ'ı kadrosuna kattı
27.08.2021 18:33
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Beşiktaş, Schalke'den 20 yaşındaki orta saha Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.


Schalke ile küme düşen Can, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fırsatından etkilendi. 20 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü'nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

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