Beşiktaş Salih Uçan transferini resmen açıkladı

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve Alanyaspor ile sözleşmesi sonra eren Salih Uçan'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Transfer için hazırlanan özel bir videoda Salih Uçan'ın Beşiktaş taraftarları hakkında yaptığı açıklamalara yer verildi.