Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: Hocamızla inşallah uzun yıllar devam edeceğiz

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakehir'i 3-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklama yapan Beşiktaş Asbaşakanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın sözleşmesine ilişkin de konuştu.

"UZUN YILLAR DEVAM EDECEĞİZ"

Sergen Yalçın'ın sözleşmesi konusunda çıkan spekülasyonlara cevap veren Kocadağ, "Hocamız maalesef bu maç cezalıydı. Murat hocamızı tebrik ediyorum. Gayet iyi bir performans gösterdi. Hocamız gayet mutlu. O da şampiyonluğa odaklanmış durumda. Kenetlenmiş durumdayız. Hocamız hakkında da spekülasyonlar çıkıyor. Sözleşme konuşuluyor, gereksiz konuşmalar yapılıyor. Hocamızla alakalı bir problemimiz yok. O bizden biz de ondan memnunuz. Beşiktaş taraftarı, camiası endişe duymasın. Hocamızla inşallah uzun yıllar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.