Beşiktaş - Göztepe maçının ardından Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: Bu hakemler kokuyor

Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakemleri eleştirdi. Toroğlu, "Bu hakemler kokuyor, bunlar kokmuş. Ona göre veriyor, ona göre çalıyor. Birine çalıyor, birine çalmıyor." ifadelerini kullandı.