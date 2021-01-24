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Beşiktaş - Göztepe maçının ardından Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: Bu hakemler kokuyor

Beşiktaş - Göztepe maçının ardından Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: Bu hakemler kokuyor
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Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakemleri eleştirdi. Toroğlu, "Bu hakemler kokuyor, bunlar kokmuş. Ona göre veriyor, ona göre çalıyor. Birine çalıyor, birine çalmıyor." ifadelerini kullandı.


Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakemleri eleştirdi. Toroğlu, "Bu hakemler kokuyor, bunlar kokmuş. Ona göre veriyor, ona göre çalıyor. Birine çalıyor, birine çalmıyor." ifadelerini kullandı.
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