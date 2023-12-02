Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığındaki 1 Ocak 2022-29 Mayıs 2022, 29 Mayıs 2022-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 dönemi idari ve mali yönden ibra edildi.

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Akatlar'da devam ederken, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında bulunan 3 dönem idari ve mali yönden ibra oylamasına sunuldu. Yapılan oylamada Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki 1 Ocak 2022 - 29 Mayıs 2022, 29 Mayıs 2022 - 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 dönemleri idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.