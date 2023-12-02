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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023, 14:59 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023, 15:06

Beşiktaş Genel Kurulu'nda son dakika haberleri: Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi!

Beşiktaş Kulübü’nde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun, 1 Ocak-29 Mayıs 2022, 29 Mayıs-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönem faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığındaki 1 Ocak 2022-29 Mayıs 2022, 29 Mayıs 2022-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 dönemi idari ve mali yönden ibra edildi.

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Akatlar'da devam ederken, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında bulunan 3 dönem idari ve mali yönden ibra oylamasına sunuldu. Yapılan oylamada Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki 1 Ocak 2022 - 29 Mayıs 2022, 29 Mayıs 2022 - 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 dönemleri idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.

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