Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı televizyon programında siyah-beyazlı kulübün transfer gündemine dair açıklamalar yaptı. Çebi, ‘’Ocak ayında Kaan Ayhan ve Cenk Tosun transferleri için çalışacağız. Kaan Ayhan için bıkmadan, usanmadan kapıyı çalacağız. Şimdi birileri de devreye girebilir. Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de istiyoruz. Ocak ayı geldiğinde onun için düşeriz yollara. Kaan bizi istiyor, biz de onu istiyoruz. Geleceği olan iyi bir oyuncu. Cenk Tosun'a benim sözüm var. Çok da severim, katkı vereceğini de düşünüyorum. Ona sözümüz var, o isterse Beşiktaş'ta kapımız ona açık. Cenk Tosun Mayıs sonu da olabilir. Ocak'taki planımız bu…’’ ifadelerini kullandı.