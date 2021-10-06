Haberler Spor Videoları Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den transfer açıklaması
06.10.2021 22:13
Ana Sayfa 00:58
Turgut Bey, Harmankaya...
Ana Sayfa 00:58
Kuruluş Osman'da Boran Alp'ten...
Ana Sayfa 04:26
TÜGVA Başkanı Enes...
Ana Sayfa 00:11
Engin hakkında bomba iddia!...
Ana Sayfa 00:23
Can Yaman’ın İtalya’da aşk...
Ana Sayfa 02:33
FOX TV’de ‘Demirtaş’...
Ana Sayfa 01:13
Rusya’da cani anne oğlunu diri...
Ana Sayfa 00:28
Hadise’den abla-kardeş pozu
Ana Sayfa 09:56
Kulüpler Birliği toplantısı...
Ana Sayfa 02:38
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil...
Ana Sayfa 02:24
Ölmeden önceki son görüntüleri...
Ana Sayfa 05:40
Yeni keşifler için istikamet:...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı televizyon programında siyah-beyazlı kulübün transfer gündemine dair açıklamalar yaptı. Çebi, ‘’Ocak ayında Kaan Ayhan ve Cenk Tosun transferleri için çalışacağız. Kaan Ayhan için bıkmadan, usanmadan kapıyı çalacağız. Şimdi birileri de devreye girebilir. Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de istiyoruz. Ocak ayı geldiğinde onun için düşeriz yollara. Kaan bizi istiyor, biz de onu istiyoruz. Geleceği olan iyi bir oyuncu. Cenk Tosun'a benim sözüm var. Çok da severim, katkı vereceğini de düşünüyorum. Ona sözümüz var, o isterse Beşiktaş'ta kapımız ona açık. Cenk Tosun Mayıs sonu da olabilir. Ocak'taki planımız bu…’’ ifadelerini kullandı.

Spor Videoları
SON DAKİKA