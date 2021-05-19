Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den önemli açıklamalar! Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal ve Dorukhan…

Süper Lig'de 2020/21 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Çok zorluk içinde alınmış iki kupa. Hem pandemi hem ekonomi, zorlu bir süreçti" diyen Başkan Çebi, Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz ile ilgili de konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takımın geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, transferde alternatif isimlerle görüşmelere başlayacaklarını ifade etti.



Öte yandan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz ile ilgili konuştu.

İşte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları;



Çok zorluk içinde alınmış iki kupa. Hem pandemi hem ekonomi, zorlu bir süreçti. Bu süreçte, kafamı yastığa koyduğumda 'Bırakmam Seni' kampanyası aklıma geldi. Biz aslında ateşi o gün yakmışız. Her şey çok güzel. Keyif alıyoruz. Bu iki tertemiz kupayı, camiamıza hediye ediyoruz.

Ben her zaman inananlardandım. İnancımda değişiklik yoktu, tedirginliğim 'oyuncularımız tedirgin oldu mu' konusundaydı. Çocuklar da beni toplamaya çalıştılar. Karşılıklı oldu.



Kasıtlı bir kırıcı ifadem olmaz. Anlamadan yaptıysak da özür dileriz. Kalbi kırılanlardan özür diliyorum.

Çok üzüldüğüm taraflar oldu. Söylediklerimizin cımbızlanarak başka yerlere çekilmesiyle karşılaştık. Çok net şeyler söyledik, konuşmalarımızın başında camiaları öven şeyler o kısma alınmadı. Bunlar beni çok üzdü.

TRANSFER SÖZLERİ!

"Fiyatı yüksek bir takım düşünmüyorum ama en iyi takımı kurmayı düşünüyorum. Yüksek fiyat, iyi takım demek değil. Elimizde alternatiflerimiz var ve onlarla görüşmelere başlayacağız."

"SERGEN YALÇIN HOCAYLA ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Hocamızı, değerli kardeşimizi, buraya gelmesi için çağıran bizim yönetimimiz. Bizde değişen bir şey yok. İlk gün ne söylediysek, bugün de dediklerimizde bir değişiklik yok. Umarım Sergen hocayla önümüzdeki yıllarda da birlikte oluruz."

"İNŞALLAH GHEZZAL, GOMEZ VE TALISCA GİBİ OLMAYACAK"

"İnşallah Ghezzal'de, Gomez ve Talisca'daki gibi olmayacak. Mevcut oyuncularım ve hocalarımla yola devam etmek istiyorum."

DORUKHAN TOKÖZ...

"Dorukhan için şimdi EURO 2020 var, EURO 2020 sonrasında bakacağız. Döndüğünde ortak bir karar veririz."

"İnsan hata yapar ama bazı meslekler var ki, çok hatayı kaldırmaz. Hassasiyet gerekir."

"CANI YANMAMIŞ HİÇBİR KULÜP YOK"

"VAR, benim başından beri desteklediğim bir uygulamaydı ama onda da tedirginlikler başladı kulüplerde. Kullanılması insan emeğine dayandığı için, orada da eleştiriler başladı. Canı yanmamış hiçbir kulüp yok."

"Ben kulübün ekonomik darbelerden zarar görmeden yaşayacağı bir düzen istiyorum. Başarı bir şekilde gelir ama ekonominiz bittiyse, başarı getiremezsiniz. Asıl tercihim, birbirine kenetlenmiş bir Beşiktaş camiası."

YABANCI SAYISI İÇİN BAŞVURU

"Yabancı oyuncu konusunda Kulüpler Birliği olarak, bütün kulüplerin ortak noktada birleştiği yer, 14 sayısının devamı. Bunun için talebimizi 15-20 gün evvel TFF'ye ilettik."