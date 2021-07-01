Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ’dan Diego Costa açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, katıldığı bir televizyon kanalında Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ile yola devam etmek istediklerini belirten Kocadağ, Diego Costa ile görüştüklerini ve şartlarına uyarsa transfer etmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Kocadağ, Rosier ve Ghezzal'ı takımda tutmak istediklerini ifade etti ve forvete iki takviye yapmayı amaçladıklarını belirtti. Emre Kocadağ santrfor transferiyle ilgili olarak, Diego Costa ile görüştüklerini ve şartlarına uyarsa transfer etmek istediklerini söyledi.

"DIEGO COSTA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Santrfor operasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Diego Costa ile görüşüyoruz. Şartlarımıza uyarsa transfer etmek isteriz."