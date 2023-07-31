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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 17:47 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 17:51

Beşiktaş Ante Rebic'i resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar son olarak yeni transferi Ante Rebic'i resmen duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar son olarak Hırvat futbolcu Ante Rebic ile 2 yıllık sözleşmeye vardı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Avro garanti ücreti, net 280.000 Avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir."

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