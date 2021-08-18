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Batshuayi resmen Beşiktaş'ta! Beşiktaş son dakika video paylaşımıyla Batshuayi transferini duyurdu! İşte Batshuayi klibi

Batshuayi resmen Beşiktaş'ta! Beşiktaş son dakika video paylaşımıyla Batshuayi transferini duyurdu! İşte Batshuayi klibi
18.08.2021 16:44
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Son dakika haberine göre Siyah-beyazlı kulüp, Chelsea'ye 150 bin avro kiralama ücreti, Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'ye ise 3 milyon 165 bin avro garanti ücret ödeyecek. İşte Beşiktaş'ın Michy Batshuayi için hazırladığı özel klip.


Beşiktaş Kulübü, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübüne 2021-2022 sezonu için net 150 bin avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 165 bin avro garanti ücret şirketimiz tarafından ödenecektir."


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