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Başkan Erdoğan'dan milli sporcular Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'a tebrik telefonu

Başkan Erdoğan'dan milli sporcular Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'a tebrik telefonu
13.12.2020 19:05
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Son dakika haberi... Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı. Milli sporcu İbrahim Çolak ise halka aletinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Başkan Erdoğan, milli sporcular İbrahim Çolak ile Ferhat Arıcan'ı telefonla arayarak tebrik etti.


Son dakika haberi... Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı. Milli sporcu İbrahim Çolak ise halka aletinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Başkan Erdoğan, milli sporcular İbrahim Çolak ile Ferhat Arıcan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
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