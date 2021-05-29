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Başkan Erdoğan’dan Ayşe Begüm Onbaşı’na tebrik: Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım

Başkan Erdoğan’dan Ayşe Begüm Onbaşı’na tebrik: Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım
29.05.2021 01:05
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayarak tebrik etti.


Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Ayşe Begüm Onbaşı, "Türk kadının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonuna verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR AYŞE KIZIM"
Başkan Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara..." ifadelerine yer verdi.

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