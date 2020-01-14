Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Toplantıda spor kulüplerinin sorunlarına dair önemli konuların konuşulacağı öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.
Saat 15.00 sıralarında başlayan toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in yanı sıra Süper Lig kulüplerinin başkanları da katıldı.
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