Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Kupada Fatih Karagümrük evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Maçın canlı yayınını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Kupada Fatih Karagümrük evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Maçın canlı yayınını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Mert Güzenge. Müsabakanın canlı yayınını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Diagne, Kerim Frei, Levent, Burak, Lawrence, Salih, Adnan, Bertolacci
Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Aleksix, Mesut Özil, Szysz, Mounir, Okaka