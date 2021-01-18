Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Mesut Özil golü: Bu sefer karşı çıkmazsınız umarım...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye - AB ve Almanya ilişkilerini görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası bir gazeteci tarafından Mesut Özil sorusu da ikiliye yöneltilirken, Çavuşoğlu Alman mevkidaşına Mesut Özil'in Başkan Erdoğan ile verdiği pozu hatırlatarak, "Bu sefer karşı çıkmazsınız umarım..." yanıtı verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye - AB ve Almanya ilişkilerini görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası bir gazeteci tarafından Mesut Özil sorusu da ikiliye yöneltilirken, Çavuşoğlu Alman mevkidaşına Mesut Özil'in Başkan Erdoğan ile verdiği pozu hatırlatarak, "Bu sefer karşı çıkmazsınız umarım..." yanıtı verdi.

İşte Mesut Özil sözleri:

Heiko Maas - Bu aşı konusundan daha hassas bir konu. Türkiye'de taraftarlar çok duygusallar. Mesut Özil, gerçekten Alman futbolu ve milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'de oynayacağı zaman başarılı olmasını temenni ediyorum. Fenerbahçe forması ile çocujkluk fotoğrafı olduğunu söyledi bana Mevlüt.

Çavuşoğlu - Mesut Özil gibi dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Kendisi de heyecanlandı. Alman futbol milli takımında da çok önemli katkılar sağladı. Dünyanın en iyi takımlarında oynadı. Önceliğimiz Antalya ve Alanyasporumuz ama Fenerbahçeli olduğumu da herkes bilir. Herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bu nedenle ayrıca mutluyum. Önemli katkılar yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesine bu sefer de karşı çıkmazsınız umarım.





İŞTE AKILLARA GELEN KARE

Yıldız futbolu Mesut Özil, geçtiğimiz yıllarda Başkan Erdoğan ile yan yana gelerek çektirdiği poz sonrası Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kaldı. Poz sonrası Almanya Milli Takımı'na bir daha alınmayan Mesut Özil, Mercedes ve Adidas gibi markalar sponsorluk anlaşmalarını iptal etmişti.