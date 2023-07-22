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Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda kardeşlik kazandı: Azerbaycanlı sporcu Türk rakibinin formasındaki Türk bayrağını öptü

Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda kardeşlik kazandı: Azerbaycanlı sporcu Türk rakibinin formasındaki Türk bayrağını öptü
22.07.2023 23:47

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Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda Ahmet Yasir Yılmaz'ı yenen Azerbaycanlı Subhan Babayev, maç sonrası mili sporcunun formasındaki Türk bayrağını öptü. Ahmet Yasir de aynı şekilde Azerbaycan bayrağını öperek karşılık verdi, tribünlerden büyük alkış yükseldi. Duygu dolu o anlar adeta "kardeşlik kazandı" dedirtti.

Spor Videoları

Romanya'da devam eden Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye-Azerbaycan dostluğu yaşandı.




Romanya'nın Ploieşti şehrindeki organizasyonda 50 kiloda milli sporcu Ahmet Yasir Yılmaz, Azerbaycanlı boksör Subhan Babayev'le karşılaştı.

TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜ
Maçı kazanan Babayev, sevincini yaşamadan hemen Ahmet Yasir'e sarıldı. Babayev, Ahmet Yasir'i giydiği formadaki Türk bayrağını öptü. Bunun üzerine Ahmet Yasir de rakibinin üzerinden Azerbaycan bayrağını öperek karşılık verdi. İki boksörün bu hareketi tribünlerden büyük alkış aldı.

Aynı dostluk hareketi 60 kilo müsabakasında da yaşandı. Milli sporcu Baran Dinç, Azerbaycanlı Mirhasan İbrahim'i yendikten sonra rakibine sarılarak Azerbaycan bayrağını öptü. İkili birbirlerine sarılarak dostluk mesajı verdi.

"İKİ DEVLET TEK MİLLET"
Türkiye Boks Federasyonu da bu iki görüntüyü "İki Devlet, Tek Millet" mesajıyla sosyal hesaplarından paylaştı.

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