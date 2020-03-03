Avatar Atakan'dan ringde asker selamı! "Bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz içindi" | Video 03.03.2020 15:04

'Avatar' lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan, Fransız dövüşçü Diaguely Camara ile ringe çıktı. İstanbul'da yapılan 'Akın Dövüş Arenası' mücadelesinde kazanan taraf Arslan oldu. Milli sporcu, maç sonrası asker selamı verdi. Geçtiğimiz gün eşi Serap Korkmaz Arslan ile birlikte AVM'de görüntülenen Atakan Arslan, "Bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçik içindi" dedi.

'Avatar' lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan, Fransız dövüşçü Diaguely Camara ile ringe çıktı. İstanbul'da yapılan 'Akın Dövüş Arenası' mücadelesinde kazanan taraf Arslan oldu.

Milli sporcu, maç sonrası asker selamı verdi: Bu galibiyetim tüm şehitlerimize ve onların ailelerine. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene!

Fransız rakibini yendikten sonra verdiği asker selamı ve galibiyetini şehitlerimize adaması ile sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Atakan Arslan, "Çok şükür maçı kazandım. Bunu söylemiştim, bir kez daha söylemek isterim ki bu galibiyet şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz içindi" dedi.