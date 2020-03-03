ATV canlı yayın izle: Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! TS FB Türkiye Kupası yarı final karşılaşması 03.03.2020 18:23

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin merakla beklenen maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçın 7'sini kazanan Trabzonspor karşılaşmaya formda gelirken Fenerbahçe ise son 5 lig maçında galibiyet yüzü göremedi. Karşılaşmada 11'ler belli oldu. Zorlu mücadelenin yayınlanacağı ATV canlı yayını takvim.com.tr'de...

TRABZONSPOR



Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.





TRABZONSPOR KUPADA 15. KEZ FİNAL PEŞİNDE

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynayan bordo-mavililer, bugüne dek 14 final maçının 8'inde kupayı müzesine getirmeyi başardı. En son kupada 2012-2013 sezonunda finale yükselen ancak Fenerbahçe'ye kaybeden Karadeniz ekibi, 6 sezon aradan sonra finale çıkarak 9. kez kupayı kaldırmak istiyor. Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupaya uzanarak 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.

13. KARŞILAŞMA

İki takım, Türkiye Kupası'nda 13. kez karşılaşacak. Bugüne dek yapılan 12 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerle 6-4 üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar.

ERSUN YANAL SON MAÇINDA

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.