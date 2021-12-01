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Atakaş Hatayspor-Eyüpspor maçında kırmızı kabusu: İki kaleci de kırmızı gördü kaleye Mame Diouf geçti

Atakaş Hatayspor-Eyüpspor maçında kırmızı kabusu: İki kaleci de kırmızı gördü kaleye Mame Diouf geçti
01.12.2021 23:48
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor evinde Eyüpspor'u konuk ediyor. 4. tur maçında sahalarda ender görülen olaylar yaşandı. Ev sahibi takım kalecisi Abdullah Yiğiter, 90'da kırmızı kart gördü. Hatay'ın 5 değişiklik hakkı bitince, kaleye Mame Diouf geçti. Normal süresi 1-1 biten maçta uzatma bölümü başlayınca, 6. değişiklik hakkıyla yedek kaleci Yavuz Buğra Boyar oyuna girdi. Uzatmalarda kaleye geçen kaleci Yavuz Buğra Boyar da 120+1. dakikada kırmızı kart görünce Diouf yeniden kaleye geçti.

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