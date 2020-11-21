Arsenal forması giyen Mesut Özil'den İslamofobi'ye karşı ayetli çağrı! Dünyaya böyle mesaj verdi

Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'den sosyal medya hesabında anlamlı çağrı. Avrupa kıtasında yayılan İslamofobi ve İslam karşıtlığına dikkat çekerek, Kuran'ı Kerim'den bir ayet paylaştı. Mesut Özil, Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde İslam karşıtlığının arttığına vurgu yaparak, “İslamofobi'ye onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz, aksine onu silahsızlandırmalı ve susturmalıyız" dedi.

Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil, bugünkü paylaşımda Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde İslam karşıtlığının arttığına vurgu yaptı. Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslamofobi'nin yükselişe geçtiğini dile getirdi.

Özil, "Ne yazık ki Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde medyanın da büyük rol oynaması sonucunda İslamofobi ve İslam karşıtlığı yükseliyor. İslamofobi'ye onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz, aksine onu silahsızlandırmalı ve susturmalıyız" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcu, Kur'an-ı Kerim'in Fussilet Suresi'ndeki "İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel davranışla sav, o zaman bir de göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş" ayetini de paylaştı.

"Maalesef, İslamofobi ve İslam karşıtlığı medyanın büyük rolüyle birlikte Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerine büyüyor" diyen Özil, "Buna şahsi yanıtım: İslamofobi ve İslam karşıtlığına, onu pekiştirmeyecek, aksine silahsızlandıracak ve nezaketle susturacak şekilde cevap vermeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Özil daha öncede İslamofobi ile ilgili paylaşımlarıyla adında söz ettirmişti. Mesut Özil, sosyal medyadan 'İslam'da terörün yeri yoktur' sözleriyle Maide Suresi'nin 32. ayetini paylaşmıştı.

Mesajında "İslam'da teröre yer yok" yazan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Maide suresindeki "Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." ayetine yer verdi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Fransa hükümeti İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise cinayeti "İslami terör" olarak nitelemişti. Mesut Özil buna istinaden bu paylaşımı yapmıştı.