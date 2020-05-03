Arda Turan'dan SABAH canlı yayınında flaş Galatasaray açıklaması!

03.05.2020 01:26

Devre arası transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan milli yıldız Arda Turan, kendisi hakkında merak edilenleri Sabah Instagram canlı yayınında anlattı. Öte yandan Turan, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağı iddialarına ise flaş bir yanıt verdi.