Devre arası transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan milli yıldız Arda Turan, kendisi hakkında merak edilenleri Sabah Instagram canlı yayınında anlattı. Öte yandan Turan, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağı iddialarına ise flaş bir yanıt verdi.
Arda Turan'dan SABAH canlı yayınında flaş Galatasaray açıklaması!
03.05.2020 01:26
- Arda Turan'dan SABAH canlı yayınında flaş Galatasaray açıklaması!
- Süper Lig ne zaman başlayacak?
- Fenerbahçe Hırvat antrenör Bjelica ile anlaştı mı? Volkan Demir canlı yayında açıkladı...
- Emre Bol A Spor'da açıkladı: Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray ile ön protokol imzaladı
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu mutfakta hünerlerini sergiledi
- Son dakika: Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den flaş açıklama | VİDEO
- Zlatan İbrahimovic yine yaptı yapacağını! 'Koronavirüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider' demişti... | VİDEO
- Önce Abdülkadir Ömür Barcelona'yı açıkladı, sonra da Barcelona Abdülkadir'i paylaştı | VİDEO
- Başkan Erdoğan A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüştü | Video
- Fenerbahçe'nin eski yıldızından A Spor canlı yayınında flaş Galatasaray itirafı
- Coronavirüsü yenen Fatih Terim'den anlamlı hamle! "Donör olmaya hazırım..."
- Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber A Haber'e konuştu: Rüştü Reçber Kovid-19'u nasıl yendi?