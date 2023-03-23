Arda Güler dünyanın en iyi 9 genç yeteneği arasında | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe ve Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, en iyiler listesinde yer aldı. Goal sitesi, 2004 sonrası doğumlu en potansiyelli 50 wonderkid'i belirledi. Sonrasında içlerinden 9 büyük yıldızı seçti.





Arda Güler bu listede kendisine yer buldu. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla az şans verdiği Arda Güler'in yer aldığı listede birbirinden ünlü yıldızların yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Arda Güler'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Genç yetenek bu sezon sadece 10 lig maçında görev aldı. 2 gol attı. Listede yer alan yaşıtları Avrupa'nın dev kulüplerinde oynamalarına rağmen daha fazla süre aldı. Örneğin Dortmund'un 18 yaşındaki yıldızı Moukoko, bu sezon 18 lig maçında forma giydi. 6 gol atarken 4 asist yaptı.







GAVİ 25 MAÇTA OYNADI

Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Gavi bu sezon 25 maçta oynadı. 1 gol ve 2 asist üretti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Arda'ya fazla forma şans vermemesi taraftarlar taraftarların da tepkisini çekiyor. Sarı- Lacivertli taraftarlar onun daha fazla şans bulması gerektiğini düşünüyor.







İŞTE GURUR LİSTESİ

JESUS LİSTEYİ DUVARA ASSIN!

Listedeki isimlerden Arda Güler'in yetenek olarak bir eskiği yok. Hatta bazılarından fazlası bile var. Ancak aradaki fark şu: Gavi bu sezon 2615 dakika, Moukoko 1370 dakika, Garnacho ise 1064 dakika sahada kalmış.







Arda'nın aldığı süre ise sadece 630 dakika. Fenerbahçe'nin elinde bir maden var. Ancak aynı zamanda onu kenarda oturtup körelten bir teknik adama da sahip Sarı-Lacivertliler. O yüzden diyorum ki; Jesus bu listeyi alsın odasının duvarına assın.