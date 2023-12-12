Son dakika haberi! MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Meler'e yapılan saldırının ardından hakemler adına Mete Kalkavan açıklamalarda bulundu. Kalkavan, sürdürülemez ortamın çözümü için atılacak adımların özellikle takipçisi olacaklarını bildirdi. Hakem Arda Kardeşler ise, "Halil Umut Meler sağlığına kavuştuğunda bir araya gelip geleceğimizle ilgili alacağımız kararları açıklayacağız." dedi.