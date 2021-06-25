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Ali Koç’un yönetim kurulu listesi belli oldu

Ali Koç’un yönetim kurulu listesi belli oldu
25.06.2021 01:40 - Son Güncelleme: 25.06.2021 01:42
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçimli olağan genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini açıkladı. İşte listede yer alan isimler...


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçimli olağan genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün ve yarın yapılacak kongrede Ali Koç'un başkanlığa tekrar seçilmesi durumunda yönetiminde şu isimlerin yer alacağı belirtildi:

Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

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