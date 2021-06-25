Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert sözler: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz

Fenerbahçe'nin kongre sürecinde flaş gelişmeler yaşanıyor. 3 yıllık sessizliğini dün bozan Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert eleştirilerde bulundu. Yıldırım Koç'a "Enkaz aldık, borç şu kadar diyorsunuz şu kadar. Benim ve arkadaşlarımın suistimali varsa gidip mahkemeye verin. Ben sizi mahkemeye vereceğim bunu bilin." ifadeleriyle yüklenirken Koç flaş bir yanıt verdi. Argo ifadeler kullanan Ali Koç, "Beni mahkemeye vermezseniz tam argo bir kelime kullanacağım, adam değilsiniz!" şeklinde konuştu.